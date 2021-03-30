В доме с мытищинским стрелком находились четверо взрослых и двое детей

Москва, 30 марта. На территории коттеджа в Мытищах, где 61-летний мужчина открыл огонь по силовикам, находились изначально еще шесть человек.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала ФАН подробности. Она подтвердила, что правоохранители намеревались провести проверочные мероприятие и осмотреть коттедж. В доме был непосредственный стрелок, его супруга, дочь с двумя детьми четырех и восьми лет. Кроме того, на территории были помощники по хозяйству — мужчина и женщина.

«Его супруга и помощники сами покинули территорию коттеджа. Мать с двумя детьми вывели сотрудники правоохранительных органов. Никто не пострадал, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — прокомментировала Петрова.

Хозяин дома достал автомат и начал палить из окна в сторону сотрудников полиции и Росгвардии. Попытки начать адекватный диалог и вынудить его сдаться окончились безрезультатно. Учитывая неадекватность поведения, а также несколько брошенных в их сторону гранат, силовики решили штурмовать коттедж, сообщил ФАН.