Близкие и друзья завалили цветами могилу погибшего музыканта Липницкого

Москва, 30 марта. Десятки человек пришли проводить в последний путь трагически погибшего рок-музыканта Александра Липницкого. Местом его упокоения стало кладбище в подмосковной деревне Аксиньино.

Проводить его в последний путь пришли такие известные исполнители, как Григорий Лепс и Гарик Сукачев. Гроб в буквальном смысле утопал в цветах.

Установлено, что 68-летний музыкант совершал прогулку, маршрут пролегал по замерзшей реке. Исполнитель увидел, что в ледяную воду провалилась его собака. Он пытался спасти животное, но сам не смог выбраться и погиб. Его труп был найден спустя сутки.