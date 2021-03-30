Сыновья мытищинского стрелка занимаются гостиничным бизнесом

Москва, 30 марта. Стали известны подробности о семье гражданина, который открыл огонь по силовикам из окна частного дома.

Мужчина, открывший стрельбу в коттеджном поселке Новые Вешки, является отцом четверых детей.

Два его сына занимаются торговлей и гостиничным бизнесом, а одна из дочерей преподает в начальных классах.

Напомним, ранее на участок гражданина пришли силовики, которые намеревались проверить его на причастность к делу о незаконном обороте оружия. Мужчина увидел стражей порядка из окна и начал стрелять по ним из автомата, сообщал ФАН.