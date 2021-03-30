Клубы дыма идут из дома мытищинского стрелка

Москва, 30 марта. Сотрудники полиции пошли на штурм коттеджа в Мытищах, где забаррикадировался стрелок. По данным источника ФАН, из дома идет дым. Не исключено, что там применена дымовая шашка.

К дому Владимира Б. приехали утром правоохранители с целью провести проверку. Они получили информацию о том, что гражданин может быть причастен к незаконному обороту оружия.

Злоумышленник увидел силовиков, схватил автомат и начал вести по ним огонь из окна. Он также метнул в правоохранителей две гранаты. Неадекватное поведение стрелка не позволило вести с ним нормальный диалог, сотрудники Росгвардии приняли решение начать штурм, сообщал ФАН.