Более 9 тысяч детей-инвалидов из Подмосковья отправят на санаторно-курортное лечение

Москва, 30 марта. Девять с половиной тысяч путевок на санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов закупило правительство Московской области.

Первые заезды начнутся уже 20 апреля. Дети с ограниченными возможностями отправятся на отдых в сопровождении родителей. Помощь им будет оказываться в зависимости от заболевания. Информацией об этом поделились в пресс-службе министерства социального развития региона, пишут «Вести Подмосковья».

«Мы регулярно проверяем санатории, в которые направляем наших детей, а также держим обратную связь с родителями и стараемся учитывать все их замечания и рекомендации», — заявила глава ведомства Ирина Фаевская.

В ночь с 17 на 18 марта в России стартовала распродажа туров по РФ с кешбэком. Купить их можно до 15 июня. Условия участия в программе остаются такими же, как и год назад, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.