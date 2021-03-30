Тело зарезанного подростка нашли на дороге в Московской области

Москва, 30 марта. Следственный комитет региона начал проверку по факту гибели 16-летнего юноши в Солнечногорском районе Подмосковья. На теле школьника зафиксировали ножевые ранения.

Правоохранители обнаружили труп подростка на дороге у озера в деревне Брехово. По предварительным данным, он скончался от удара ножом.

Сотрудники следственных органов выясняют точную причину смерти несовершеннолетнего, а также все обстоятельства трагедии. Специалистам предстоит узнать, носит ли смерть юноши криминальный характер.

В минувшую субботу сотрудники банка в подмосковном Солнечногорске подверглись нападению со стороны неизвестного с ножом, сообщал ФАН.