Врачи Подмосковья прооперировали женщину с миомой матки и вернули ей возможность рожать

Москва, 30 марта. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии прооперировали женщину, сохранив ей репродуктивную функцию.

Подробности рассказали в региональном минздраве. Женщина поступила в медучреждение с множественной миомой матки. Медики удалили пациентке 70 миоматозных узлов размером от пяти до 60 миллиметров. Раньше женщинам с такой патологией полностью удаляли матку.

«За многие годы работы МОНИИАГ накоплен уникальный опыт хирургического лечения миомы матки. При этом предпочтение отдается органосохраняющим операциям», — рассказал главный врач учреждения Василий Петрухин.

Через несколько дней после операции женщину выписали, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В будущем при желании она сможет выносить и родить ребенка.

Беременные женщины, употребляющие кофе, могут родить ребенка с массой тела меньше, чем считается нормой. К такому выводу пришли исследователи из Национального института здоровья детей и человеческого развития им. Юнис Кеннеди Шрафер.