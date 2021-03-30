Силовики в ходе штурма задержали мытищинского стрелка

Москва, 30 марта. Сотрудники полиции и Росгвардии провели штурм коттеджа, расположенного в Мытищах.

Итогом силовой акции стало задержание вооруженного злоумышленника, устроившего стрельбу, сообщил источник ФАН.

Утром к дому, где находился Владимир Б., приехали с проверкой полицейские и бойцы Росгвардии. Правоохранители получили сведения о том, что данный гражданин может быть причастен к незаконному обороту оружия. Когда злоумышленник увидел, что к дому подъехали силовики, он достал автомат и начал вести по ним огонь из окна. Также мужчина бросил в них две гранаты.

Стрелок не шел на диалог, его поведение было неадекватным. Стражам порядка пришлось начать штурм.