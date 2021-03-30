Презентация информационно-коммуникационной платформы «Сферум» состоится в Москве

Москва, 30 марта. Презентация уникальной информационно-коммуникационной платформы «Сферум» состоится в Москве в рамках национального проекта «Образование».

Презентация образовательной платформы состоится 31 марта в пресс-центре ТАСС. В ходе мероприятия его участники смогут протестировать платформу в прямом эфире, а также подключиться к уроку в одном из классов гимназии им. Е. М. Примакова. Кроме того, у них будет возможность пообщаться с педагогами из других регионов.

«Цифровая образовательная среда — это помощь, усиление традиционной системы образования. Платформа «Сферум» нужна для того, чтобы учителя и ученики могли общаться друг с другом, в том числе из разных регионов, а родители могли бы посещать родительские собрания онлайн, если очно не могут присутствовать», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Платформа «Сферум» — это уникальная российская платформа видео-конференц-связи, которая расширит возможности школьного образования как для учителей и учеников, так и для родителей. До конца 2021 года ее намерены запустить в школах 15 регионов страны.

Недавно стало известно, что с 1 апреля работающие пенсионеры старше 65 лет смогут трудиться удаленно. С этого дня листки нетрудоспособности гражданам 65 лет и старше, которые выдавались, согласно Временным правилам, в период карантина по COVID-19, выдаваться не будут, сообщает «Петербургский дневник».