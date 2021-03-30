Стрелок из Мытищ открыл огонь по приехавшим с проверкой силовикам

Москва, 30 марта. Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии приехали с проверкой в коттедж в Мытищах. Находившийся там человек еще на подходе встретил их автоматным огнем.

По данным источника ФАН, утром в коттеджный поселок Новые Вешки прибыли силовики, чтобы проверить Владимира Б. на причастность к незаконному обороту оружия. Злоумышленник увидел их из окна и начал стрелять из автомата. Кроме того, он пытался расправиться с правоохранителями, кинув в них две гранаты.

Стрелок не желал сдаваться и вел себя неадекватно. Силовикам пришлось идти на штурм, сообщал ФАН.