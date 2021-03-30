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Мытищинский стрелок уже был в розыске и входит в черный список банков

Мытищинский стрелок уже был в розыске и входит в черный список банков

Москва, 30 марта. В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что злоумышленник ранее уже был в розыске по подозрению в мошенничестве. Кроме того, его включили в черный список банков.

Известно, что мужчина имеет задолженности. Суд выдал три исполнительных листа в отношении стрелка. Злоумышленник должен примерно 150 тысяч рублей налогов и сборов.

Ранее Федеральному агентству новостей удалось установить личность мытищинского стрелка. Силовики приступили к штурму здания, где укрылся подозреваемый.

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