Мытищинский стрелок уже был в розыске и входит в черный список банков

Москва, 30 марта. В подмосковных Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

Источник сообщил Федеральному агентству новостей, что злоумышленник ранее уже был в розыске по подозрению в мошенничестве. Кроме того, его включили в черный список банков.

Известно, что мужчина имеет задолженности. Суд выдал три исполнительных листа в отношении стрелка. Злоумышленник должен примерно 150 тысяч рублей налогов и сборов.

Ранее Федеральному агентству новостей удалось установить личность мытищинского стрелка. Силовики приступили к штурму здания, где укрылся подозреваемый.