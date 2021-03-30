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Установлена личность стрелка, который забаррикадировался в коттедже в Мытищах

Установлена личность стрелка, который забаррикадировался в коттедже в Мытищах

Москва, 30 марта. Утром сотрудники МВД и ФСБ приехали осмотреть дом злоумышленника, чтобы проверить сообщения о его причастности к незаконному обороту оружия.

Когда сотрудники правоохранительных органов вошли на участок, мужчина открыл огонь и бросил две гранаты. Стрелком оказался Владимир Барданов, ему 61 год, прописан в Москве, сообщили источники Федеральному агентству новостей.

Сотрудники МВД и ФСБ прибыли к дому Барданова для проверки сообщений о его причастности к незаконному обороту оружия. В тот момент, когда силовики вошли на участок, мужчина открыл автоматный огонь и бросил две гранаты. По словам правоохранительных органов, злоумышленник ведет себя неадекватно. Предварительно, стрелок находится в доме один, о заложниках пока ничего не известно.

Местный житель держит оборону с 11:00, при этом никаких требований не выдвигает, сообщал ранее ФАН.

 

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