Проектом «Свободный доступ» могут воспользоваться жители всех регионов Москвы

Москва, 30 марта. Проект «Свободный доступ» заработал во всех регионах столицы. Он предназначен для борьбы с незаконным использованием территорий общего доступа.

Концепция была создана в июне 2020 года и действовала в районах Свиблово, Марьина Роща, Бибирево, Останкинский и Алексеевский. За это время сотрудниками ведомства было обработано более 80 заявок жителей.

«От общего числа обращений порядка 60% было признано нарушениями и оперативно устранены. С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одно из самых распространенных нарушений — незаконная автостоянка. В 2020 годы было обнаружено 120 случаев самовольных парковок. За каждым районом, где работает проект, закреплен инспектор. Среди основных вопросов граждан — законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда во дворы, ограничения пешеходных проходов на территориях общего пользования и тд. Контакты проекта «Свободный доступ» можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

Более 80 домов переданы в Москве под заселение по программе реновации. Они уже построены и готовы принимать новоселов. В общей сложности новые квартиры получили более 400 жителей столицы.