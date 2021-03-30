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Проектом «Свободный доступ» могут воспользоваться жители всех регионов Москвы

Проектом «Свободный доступ» могут воспользоваться жители всех регионов Москвы

Москва, 30 марта. Проект «Свободный доступ» заработал во всех регионах столицы. Он предназначен для борьбы с незаконным использованием территорий общего доступа.

Концепция была создана в июне 2020 года и действовала в районах Свиблово, Марьина Роща, Бибирево, Останкинский и Алексеевский. За это время сотрудниками ведомства было обработано более 80 заявок жителей.

«От общего числа обращений порядка 60% было признано нарушениями и оперативно устранены. С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одно из самых распространенных нарушений — незаконная автостоянка. В 2020 годы было обнаружено 120 случаев самовольных парковок. За каждым районом, где работает проект, закреплен инспектор. Среди основных вопросов граждан — законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда во дворы, ограничения пешеходных проходов на территориях общего пользования и тд. Контакты проекта «Свободный доступ» можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

Более 80 домов переданы в Москве под заселение по программе реновации. Они уже построены и готовы принимать новоселов. В общей сложности новые квартиры получили более 400 жителей столицы.

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