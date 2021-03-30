Аноним «заминировал» все медучреждения Люберец

Москва, 30 марта. Все лечебные учреждения подмосковных Люберец получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Информация о минировании проверяется.

Полиция проверяет данные сообщения. Отмечается, что специалисты при осмотре зданий и прилегающих к ним территорий не обнаружили опасных для жизни предметов. Это уже не первый инцидент с угрозами взрывов в Люберцах с начала года.

Ранее неизвестные сообщали о минировании учебных учреждений, сообщал ФАН. Кроме того, поступали письма с угрозами взрыва железнодорожных станций, зданий органов власти и банков. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

«Заминировавшего» здание администрации Бугуруслана оренбуржца задержали, сообщал портал RIA56. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.