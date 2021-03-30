Спортивный журналист Егоров сообщил, что его машину сожгли в Подмосковье

Москва, 30 марта. Неизвестные подожгли автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Потерпевший намерен найти злоумышленников. Союз Журналистов России выразил готовность помочь ему.

О происшествии сообщил сам корреспондент на своем YouTube-канале.

Он отметил, что узнал о случившемся поздно ночью. Егоров рассказал, что сначала решил, что это случайность, но видеокамеры запечатлели, как человек подходит к машине, а после этого раздается взрыв. Помимо автомобиля корреспондента, сгорели еще две близстоящие машины. Егоров не знает, кто может быть причастен к преступлению, и с чем может быть связан поджог. По его словам, он не получал угроз от кого-либо.

Серийные поджигатели автомобилей задержаны во Владивостоке, сообщало Deita. Им грозит до пяти лет лишения свободы.