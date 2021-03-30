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Около 700 тысяч карт москвича оформили студенты столицы за пять лет

Около 700 тысяч карт москвича оформили студенты столицы за пять лет

Москва, 30 марта. Студенты вузов Москвы за последние пять лет оформили более 700 тысяч карт москвичей в режиме онлайн.

Карта москвича дает владельцу право на льготный проезд в транспорте, скидки в магазинах, а также запись к врачу. Кроме того, ее оформление в режиме онлайн помогает существенно сэкономить время. Такое мнение выразил гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

«Услуга онлайн-оформления карты на mos.ru позволяет значительно экономить время. На текущий момент выпущено свыше 2,6 миллиона карт москвича для студентов, из них порядка 700 тысяч оформлено онлайн», — добавил он.

Студенты, которе уже оформили карту москвича, могут воспользоваться скидками в почти 7,5 тысячах магазинов и предприятий города. Кроме того, ее также можно использовать в качестве полноценной банковской карты.

Недавно студенты столичных вузов приняли участие в проекте «Учитель на замену». Во время пандемии коронавируса более 400 студентов МГПУ, МПГУ и педколледжей заменяли учителей и помогали педагогам. Благодаря этому в столице удалось организовать непрерывный учебный процесс.

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