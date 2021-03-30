Около 700 тысяч карт москвича оформили студенты столицы за пять лет

Москва, 30 марта. Студенты вузов Москвы за последние пять лет оформили более 700 тысяч карт москвичей в режиме онлайн.

Карта москвича дает владельцу право на льготный проезд в транспорте, скидки в магазинах, а также запись к врачу. Кроме того, ее оформление в режиме онлайн помогает существенно сэкономить время. Такое мнение выразил гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

«Услуга онлайн-оформления карты на mos.ru позволяет значительно экономить время. На текущий момент выпущено свыше 2,6 миллиона карт москвича для студентов, из них порядка 700 тысяч оформлено онлайн», — добавил он.

Студенты, которе уже оформили карту москвича, могут воспользоваться скидками в почти 7,5 тысячах магазинов и предприятий города. Кроме того, ее также можно использовать в качестве полноценной банковской карты.

Недавно студенты столичных вузов приняли участие в проекте «Учитель на замену». Во время пандемии коронавируса более 400 студентов МГПУ, МПГУ и педколледжей заменяли учителей и помогали педагогам. Благодаря этому в столице удалось организовать непрерывный учебный процесс.