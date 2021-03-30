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Пожар в промзоне в Москве с 25 горевшими грузовиками попал на видео

Пожар в промзоне в Москве с 25 горевшими грузовиками попал на видео

Москва, 30 марта. Сотрудники МЧС были срочно стянуты в северо-восточную часть столицы. Причиной стал мощный пожар, охвативший промзону. Огонь уничтожил 25 грузовиков.

По разным данным, эпицентр возгорания находился в районе шиномонтажной мастерской. К моменту приезда сотрудников МЧС площадь возгорания составила 200 кв. м. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении редакции ФАН.

Сейчас горение полностью ликвидировано, эксперты выясняют причину возгорания. Согласно одной из версий, пожар начался в результате поджога.

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