Пожар в промзоне в Москве с 25 горевшими грузовиками попал на видео

Москва, 30 марта. Сотрудники МЧС были срочно стянуты в северо-восточную часть столицы. Причиной стал мощный пожар, охвативший промзону. Огонь уничтожил 25 грузовиков.

По разным данным, эпицентр возгорания находился в районе шиномонтажной мастерской. К моменту приезда сотрудников МЧС площадь возгорания составила 200 кв. м. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении редакции ФАН.

Сейчас горение полностью ликвидировано, эксперты выясняют причину возгорания. Согласно одной из версий, пожар начался в результате поджога.