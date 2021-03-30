Эксперты объяснили причины подорожания жилья бизнес-класса в Москве

Москва, 30 марта. Объем предложения жилья на столичном рынке квартир в сегменте бизнес-класса за последний год сократился на 10%, а стоимость квадратного метра выросла на 22%.

Среди застройщиков и риелторов к бизнес-классу принято относить квартиры в домах в престижных районах и в спальных с благоприятной экологической обстановкой и хорошо развитой инфраструктурой. Потолки у такого жилья не ниже 2,75 метра, отделка черновая или «под ключ». К площади предъявляются такие требования: однокомнатная — не менее 45 кв. м, двухкомнатная — не менее 65 кв. м, пишет «Коммерсантъ».

Жилье бизнес-класса востребовано среди платежеспособных домохозяйств, объяснил президент группы компаний RWAY Александр Крапин. Он отметил, что для многих такая покупка — инвестиционное вложение. Программа льготной ипотеки спровоцировала значительный рост спроса на недвижимость, из-за чего началось подорожание жилья во всех сегментах.

С 1 апреля прекращает действие введенная банками рекомендация ЦБ РФ о не обращении к взысканию заложенной квартиры, если она является единственной недвижимостью гражданина.

В прошлом году цены на квартиры в новых домах увеличились на 10–35%, а стоимость вторичного жилья показала рост от 6 до 25%, приводит телеканал «Санкт-Петербург» слова профессора кафедры национальной и региональной экономика РЭУ имени Плеханова Надежды Седовой. Сейчас же объекты на вторичном рынке по стоимости постепенно догоняют новостройки, констатировала она.