Московских предпринимателей приглашают на бесплатную программу по диджитал-маркетингу

Москва, 30 марта. Бесплатную образовательную программу по диджитал-маркетингу подготовили для столичных предпринимателей в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), сообщается на портале мэра столицы.

Первое, что ждет участников, — очная конференция «Маркетинг мертв». На ней расскажут, как управлять клиентскими впечатлениями и бизнес-репутацией, увеличить продажи через социальные сети и найти клиентов без рекламного бюджета.

Затем последует онлайн-интенсив Marketing Superhero. Слушатели узнают о SEO, диджитал-пиаре, продвижении в мессенджерах, соцсетях и важности формирования личного бренда.

«По данным прошлогодних опросов клиентов МБМ, более половины (59%) респондентов считают маркетинг и продвижение наиболее интересными темами обучения», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В Москве регулярно организовывают программы для горожан разных возрастов и родов деятельности. В частности, в столице существует проект «Московское долголетие», который с 2018 года собрал свыше 380 тыс. участников.