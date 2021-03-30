Пожар на площади 400 «квадратов» потушен в промзоне в Москве

Москва, 30 марта. Десятки спасателей успешно потушили возгорание на территории шиномонтажной мастерской на северо-востоке столицы. В огне оказались 25 грузовиков с мазутом и бензином.

Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб присвоили пожару второй уровень сложности. В мероприятиях по локализации и ликвидации горения участвовали более 20 единиц спецтехники и 70 специалистов. Сведений о жертвах или пострадавших в результате инцидента не поступало, сообщает ГУ МЧС России по городу.

«В 04:48 пожар ликвидирован», — уточнили в пресс-службе московского ведомства.

Ранее сообщалось о распространении огня на площади в 500 «квадратов». Сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 03:13 по московскому времени. Сейчас компетентные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.