Спасатели локализовали горение в шиномонтаже на северо-востоке Москвы

Москва, 30 марта. Сотрудники экстренных служб успешно локализовали пожар на территории автомобильной мастерской в столице. Информацию об этом подтверждает ГУ МЧС России по городу.

Мероприятия по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для его ликвидации завершились в 04:27 по московскому времени. Площадь пожара, по уточненным данным, составила 400 квадратных метров. Горение происходит на открытой площадке.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 03:13. Для устранения огня к месту событий на Стартовой улице прибыли свыше 20 единиц техники и 70 сотрудников МЧС. По неофициальным сведениям, воспламенились 25 грузовиков с емкостями мазута и бензина.