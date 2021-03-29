Адвокат оценила обвинения в адрес жителя Подмосковья, склонявшего детей к руфингу

Москва, 29 марта. Член Экспертного совета Общероссийского движения «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» Айвар Людмила Константиновна прокомментировала задержание злоумышленника, который склонял к руфингу подростков.

Задержание 32-летнего Никиты Л., который склонял несовершеннолетних к выполнению опасных для жизни действий, оказалось резонансной историей в СМИ и среди простых россиян. Почетный адвокат России и первый заместитель Председателя президиума Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар высказалась по поводу предъявляемых мужчине обвинений, сообщает источник ФАН в эксклюзивном интервью.

«Ему вменили покушение на убийство, но, с моей точки зрения, это неправильная квалификация. В его случае нужно квалифицировать действие как доведение до самоубийства», — заявила Айвар.

По словам юриста, обвиняемый в данном случае представляет собой лицо, которое совершает определенные действия, в том числе «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Людмила Айвар подчеркнула, что в Уголовном кодексе РФ для этого есть специальная статья.

«У нас в 2017 году появилась статья 110 со значком 1, которая говорит о склонении к совершению самоубийства и содействии совершению самоубийства. Вот как раз к этому случаю подходит именно эта статья. Наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы», — добавляет адвокат.

Общественность в настоящий момент очень волнует вполне конкретный вопрос: сможет ли задержанный избежать наказания вовсе или получить более легкую его форму. Людмила Айвар считает, что остаться совсем безнаказанным у Никиты Л. из Подмосковья не удастся, учитывая то, что уже есть в уголовном деле.

«С учетом того, что у этого дяденьки в телефоне нашли доказательства того, что он действительно совершал эти действия, я не думаю, что ему удастся уйти от ответственности», — говорит Айвар.

Член Экспертного совета «СИЛЬНОЙ РОССИИ» добавила, что в таких ситуациях очень многие люди признают свою вину и соглашаются на особый порядок — заключают сделку со следствием и получают наказание меньше, чем в обычном порядке. Если мужчина сам признает свою вину и пойдет на сотрудничество с правоохранительными органами, возможен именно такой исход. В любом случае, такие преступления не должны оставаться безнаказанными, считает почетный адвокат России.

«Подростки ведомые, поэтому такие люди, как этот дяденька, к сожалению, приводят их не в совсем правильное направление. Многие дети таким образом подсаживаются на употребление наркотиков, а многие становятся жертвами руфинга», — заявила Людмила Айвар.

По мнению адвоката, такое положение вещей тем более опасно, что сейчас дети абсолютно поглощены интернетом, и их нет в реальной жизни. Это позволяет огромному количеству сомнительных личностей использовать изолированность детей в своих целях.

Ранее стало известно, что СК РФ по городу Москве добился ареста жителя Подмосковья, которого обвиняют в покушении на убийство. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина был активным пользователем соцсетей и манипулировал подростками, заставляя совершать опасные действия.