Соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписали в Подмосковье

Москва, 29 марта. Первый контракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений подписан министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой.

Первичным проектом в Подмосковье, в отношении которого будет действовать соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), стал проект корпорации «Архбум», реализуемый в городском округе Истра. Он включает реконструкцию предприятия по производству упаковки из гофрокартона, внедрение двух технологических линий и модификацию инженерной инфраструктуры.

По словам министра, общий объем вложений составляет 1,8 млрд рублей. В текущем году проект будет профинансирован на сумму более 120 млн рублей. В компании будет работать около 360 человек, передает «360».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило сокращение инвестиционных вливаний в основной капитал в России по итогам прошлого года на уровне 4,3%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.