Житель Таджикистана набросился с ножом на охранника посольства в Москве

Москва, 29 марта. Мужчина напал на сотрудников посольства Таджикистана. Он был вооружен ножом и пришел с целью спровоцировать конфликт. Злоумышленник задержан.

Инцидент произошел на территории посольства Таджикистана. Злоумышленник начал кричать, что его права ущемляют, и кинулся на сотрудника ЧОП с кулаками. Ему удалось нанести охраннику несколько ударов, потом он потянулся за ножом, но не успел его применить. На помощь подоспели коллеги потерпевшего. Они скрутили дебошира и выбили оружие из рук.

Сотрудники посольства не исключили, что мужчина является членом экстремистской организации в Москве. В Таджикистане он был объявлен в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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