Суд арестовал педофила за растление мальчика в электричке 25-летней давности

Москва, 29 марта. Мужчина обвиняется в совращении несовершеннолетнего мальчика в 1996 году и распространении детской порнографии.

Уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении ребенка в вагоне электропоезда было возбуждено в марте 1996 года, тогда преступнику 1964 года рождения удалось сбежать, сообщила старпом руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская. Известно, что за годы нахождения на воле насильник совершил еще несколько подобных преступлений.

Спустя 25 лет, в марте этого года, выяснилось, что подозреваемый находится в жилом доме в подмосковной Сходне. Мужчину задержали в собственной квартире. При обыске полицейские обнаружили множество детских игрушек, а также детскую порнографию, хранящуюся на компьютере. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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