Социальные пенсии будут проиндексированы в России с 1 апреля

Москва, 29 марта. Жителям столицы напомнили о запланированной индексации социальных пенсий с 1 апреля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР по Москве и Московской области.

С 1 апреля социальные пенсии москвичей будут проиндексированы на 3,4%. Представители Пенсионного фонда отметили, что федеральный закон распространяется на все субъекты Российской Федерации. Индексация будет производиться повсеместно с 1 апреля, передает «Вечерняя Москва».

«Это федеральный закон, соответственно, по всей России будет индексация социальных пенсий», — сообщил vm.ru со ссылкой на пресс-службу.

С 1 апреля социальные пенсии более 3,9 млн человек будут проиндексированы. В бюджете Пенсионного фонда на соответствующие цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Россияне, не имеющие достаточного опыта работы для оформления страховой пенсии, могут претендовать на выплаты. Кроме того, в категорию получателей входят люди с инвалидностью и граждане, потерявшие кормильца.

Почему работающим пожилым гражданам не стоит беспокоиться об индексации выплат, ранее рассказал первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.