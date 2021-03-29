Стало известно, как пандемия COVID-19 повлияла на потребительские привычки москвичей

Москва, 29 марта. Жители Москвы стали реже ходить по магазинам, при этом средний чек на товары первой необходимости в столице значительно вырос за минувший год.

Число покупок в московских магазинах за время пандемии коронавируса снизилось на 14%. В то же время жители столицы стали тратить на товары повседневной необходимости на 22% больше, чем годом ранее. Спрос на услуги товаров в интернет-магазинах существенно увеличился на фоне COVID-19, заявили в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Поток покупателей в московских торговых центрах сократился на 16–19%, в то же время горожане стали на 27% чаще покупать дорогие букеты цветов. Посещаемость точек общепита в городе снизилась почти на 30%, однако средний чек в них вырос на 17%, выяснили аналитики.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны сдерживать рост цен на базовые продукты. Порядка 13% опрошенных россиян заметили действие указа президента, выяснили аналитики сервиса Superjob.