Новый экоквартал с фонтаном и парящим подвесным мостом появится в Москве

Москва, 29 марта. Экоквартал площадью более 2 га появится в Москве в районе Марфино. По проекту предусмотрено строительство спорткомплекса с бассейном, фонтана и подвесного моста.

Инвестором проекта выступает ГК «Основа». Об этом сообщили в пресс-службе московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В рамках проекта экоквартала будет построено четыре 31-этажных дома, двухэтажный спортивный комплекс с бассейном, фонтан в зеленой зоне. На первых этажах планируется разместить социальную инфраструктуру, предусмотрен детский сад на 100 детей. В рамках проекта отреставрируют пятиэтажный гостиничный корпус.

Зеленая зона нового экоквартала займет 77% территории, в центре парка-двора разместится фонтан. Изюминкой проекта станет парящий подвесной прогулочный мост длиной более 200 метров. На территории квартала построят пять детских площадок, две спортивные зоны, по периметру двора предусмотрена велосипедная дорожка более одного километра длиной.

Московские риэлторы перечислили столичные районы, где можно недорого приобрести вторичное жилье. Дешевле всего «вторичка» стоит в Таганском, Басманном и Красносельском районах.