Мэр Москвы побывал на открытии двух поликлиник после реконструкции

Москва, 29 марта. Городская поликлиника №22 в районе Котловка и детская поликлиника в Кузьминках открылись в Москве после долгой реконструкции. Мэр Сергей Собянин присутствовал на мероприятиях.

Ремонтные работы в медучреждениях длились почти год. Специалисты обновили фасады зданий, новое современное оборудование появилось в стенах поликлиник. Собянин поблагодарил строителей за слаженную работу в период пандемии коронавируса.

Новые рабочие места появятся в городе с открытием медучреждений. Жителям Котловки и Кузьминок больше не придется ездить в центральную поликлинику для получения медицинской помощи. Градоначальник выразил надежду, что медучреждения удастся укомплектовать полным составом врачей.

Порядка 137 столичных поликлиник планируют реконструировать до 2024 года. Современная медицинская техника и специализированные кабинеты появятся в этих учреждениях, жители Москвы смогут получать квалифицированную медпомощь.