Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и области о желтом уровне погодной опасности

Москва, 29 марта. Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей российской столицы и Подмосковья о желтом уровне погодной опасности. Там ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Об этом следует из данных прогностической карты, доступной на сайте Гидрометцентра. Предупреждение будет действовать с 14:00 30 марта до 14:00 1 апреля в Москве, в Подмосковье — с 10:00 30 марта до 10:00 1 апреля.

При сильном ветре не стоит находиться вблизи деревьев и шатких конструкций. Парковать машину желательно в специально предназначенных для этого местах. К тому же рекомендуется убрать с незастекленных балконов ценные вещи. Детей и пожилых людей не стоит отпускать на улицу при непогоде без присмотра.

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец предсказал москвичам «коралловый» апрель. Второй месяц весны ознаменуется температурой на один или два градуса выше нормы. Что касается осадков, то апрель вряд ли дотянет до нормы по этому показателю, уточнил Тишковец.