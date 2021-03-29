Таксисты-нелегалы устроили перестрелку и поножовщину у ТЦ «Фуд Сити»

Москва, 29 марта. Зачинщиками драки возле торгового центра оказались граждане Таджикистана. Ссора переросла в вооруженное столкновение. В результате инцидента один мужчина погиб, а двое пострадали.

Московский таксист скончался в результате конфликта у ТЦ «Фуд Сити». Ссора произошла между таксистами-мигрантами, находящимися на территории России без регистрации.

Драка переросла в столкновение с применением огнестрельного и холодного оружия. Помимо погибшего, одного мужчину удалось найти по следам крови, а другой сам вызвал скорую помощь и был госпитализирован.

Стражи порядка изъяли с места происшествия два ножа, топор и гильзы от травматического пистолета. Известно, что никто из участников конфликта не имел отношения к торговому центру.

Ранее ФАН писал о потасовке между двумя автомобилистами в Петербурге, которая также переросла в стрельбу и поножовщину.