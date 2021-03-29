Актер Янакиев из «Семнадцати мгновений весны» скончался на 95-м году жизни

Москва, 29 марта. Звезда советского кинематографа Ян Янакиев скончался в возрасте 94 лет в Москве.

Будущий деятель искусства родился в Париже, его отец был коммунистом, политическим эмигрантом, который попросил убежище в Советском Союзе, сообщала газета «Культура».

Кинодебют Яна Янакиева состоялся в 1946 году. В известном фильме «Первая перчатка» он сыграл роль спортсмена. С 1959 года он стал работать на Киностудии имени М. Горького. Сниматься актер перестал в 1995 году. За свою карьеру он снялся в более чем 80 лентах.