Администрация «Фуд Сити» в Москве опровергла факты стрельбы и полицейской проверки

Москва, 29 марта. Полиция в столице не проводит проверок и других мероприятий на территории московского ОРПЦ «Фуд Сити». Администрация заведения опровергла стрельбу на территории агрокластера.

Представитель организации подчеркнул, что публикации о стрельбе с летальным исходом и полицейских мероприятиях не соответствуют действительности. «Фуд Сити» работает в штатном режиме. Администрация констатировала, что заведение уже неоднократно подвергалось информационной атаке. Фейковые вбросы делаются, чтобы подорвать имидж агрокластера.

Источники ранее сообщали о якобы потасовке с применением ножа и пистолета, в результате которой погиб человек, еще двое получили ранения. С места инцидента в «Фуд Сити» были изъяты гильзы и оружие, сообщал ФАН.