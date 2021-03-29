Неосторожность на платформе в московском метро привела к смерти пассажира

Москва, 29 марта. Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели пассажира метрополитена в Москве. Трагедия произошла на станции «Площадь Революции».

По предварительным данным, в результате допущенной неосторожности мужчина упал с платформы на рельсы. Пострадавшего оперативно вытащили на платформу, однако помочь ему уже было нельзя. Медики диагностировали смерть. Движение поездов на Арбатской-Покровской ветке постепенно возвращается к штатному расписанию.

Пассажиры метро «Савеловская» спасли упавшую на рельсы пенсионерку, сообщал ФАН.