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Полицейские задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Полицейские задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Москва, 29 марта. Помощница депутата Сергея Митрохина сообщила, что он был задержан. Возможной причиной может быть участие Митрохина в несанкционированной акции у здания Совфеда.

Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Он доставлен в ОВД Тверское. Об этом сообщила его помощница Мария Чуприна.

По ее словам, задержание может быть связано с прошедшим 17 марта у здания Совета Федерации пикетом. Во время незаконного мероприятия депутат был доставлен в полицию. Известно, что сейчас в отношении Митрохина составляют протокол о задержании, после чего его перевезут в Тверской суд, добавила помощница депутата.

Тверской суд Москвы ранее оштрафовал Митрохина на 300 тыс. рублей за организацию незаконного митинга, сообщал ФАН. Новый штраф защита Митрохина планировала обжаловать.

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