Человек погиб в ходе стрельбы у ТЦ «Фуд Сити» в Москве

Москва, 29 марта. Перестрелка у торгового центра привела к гибели человека. Еще двое ранены. Их госпитализировали. Полиция разбирается в случившемся.

Инцидент произошел на территории ТЦ «Фуд Сити». Между мужчинами по неизвестной причине возник конфликт, словесная перепалка переросла в драку с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ранения. Полиция уже выехала на место инцидента и разбирается в обстоятельствах случившегося.

Один из пострадавших был доставлен в реанимацию с ножевым ранением бедра и огнестрельным ранением правой ноги. С места драки изъяли два ножа, топор и гильзы.