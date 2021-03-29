Инфекционист не исключил рост заболеваемости коронавирусом в Москве на 10-20%

Москва, 29 марта. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в российской столице может вырасти на 10-20% через две недели из-за активных прогулок во время теплых выходных.

Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Ожидать рост заболеваемости можно, но санэпиднадзор подъема не прогнозирует, уточнил собеседник РИА Новости. Так профессор ответил на вопрос журналистов, может ли теплая погода сказаться на ситуации с COVID-19 в Москве.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, обстановка на фоне пандемии стабилизировалась. Сейчас в Москве реализуется кампания по вакцинации горожан. Градоначальник Москвы призвал граждан принять в ней активное участие.