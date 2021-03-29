Труп актера Хабарова месяц пролежал в квартире

Москва, 29 марта. Сценарист Лариса Бравицкая сообщила о смерти актера театра и кино, каскадера Всеволод Хабаров в своем Facebook. Его тело нашли через месяц после смерти.

С ее слов, последняя встреча с Хабаровым произошла несколько лет назад, на встрече однокурсников.

«Всегда аккуратный, элегантный, в ту, последнюю встречу, он был смущенным. У Севы наступили тяжелые времена, он подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах», - отметила Бравицкая.

Актера нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца. Причина его смерти не называется.

Всеволод Хабаров окончил ВТУ имени Щепкина при Малом театре в 1983-м, а также аспирантуру кафедры пластической выразительности актера. Более двадцати лет он занимался преподавательской деятельностью.

Среди эпизодических ролей Хабарова самые известные были сыграны в первой половине 80-х: «Привет с фронта», «Лучшая дорога нашей жизни», «Первая конная» и «Семья вурдалаков».

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