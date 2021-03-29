Московские онкоцентры получат более 400 единиц новой медтехники

Москва, 29 марта. Власти российской столицы закупили для онкологических центров 415 единиц медтехники, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичная администрация продолжает внедрять новый стандарт оказания помощи больным онкологическими заболеваниями. Установка в медцентрах новой техники призвана улучшить качество диагностики и лечения рака. Контракты жизненного цикла обеспечат бесперебойную работу аппаратов, подчеркнула Ракова. Производитель медицинского оборудования гарантирует сервис на всем сроке эксплуатации.

В течение ближайших двух лет в медучреждения Москвы дополнительно поступит новая техника, в том числе аппараты УЗИ, КТ и МРТ, маммографы, рентген-аппараты и эндоскопическое оборудование. Новый стандарт оказания помощи больным онкологическими заболеваниями реализуется в Москве с 2019 года.

Сейчас большая часть больниц Москвы, перепрофилированных для приема больных коронавирусом, вернулась к плановой работе. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин. Градоначальник Москвы высоко оценил работу городской системы здравоохранения.