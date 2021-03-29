Убийцы супругов из Подмосковья задержаны спустя 16 лет поисков

Москва, 29 марта. Полиция объявила о задержании семейной пары, которую подозревают в убийстве двух супругов. Они пытались избежать наказания при помощи поддельных документов.

Супруги, которые в 2004 году спланировали и реализовали убийство другой пары, не смогли скрыться от внимания стражей порядка, сообщает РИАМО со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным полиции, подозреваемые назначили встречу знакомой женщине в деревне Афинеево, после чего расправились с жертвой и сбросили тело в ближайшую реку. Затем аналогичная судьба постигла мужа потерпевшей, который погиб от рук преступников в деревне Апрелевка. Затем фигуранты попытались скрыть следы преступления и подожгли машину убитого.

После этого супруги получили поддельные документы зарубежного государства, по которым в 2012 году вернули себе российское гражданство.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Один из подельников подозреваемых находится в федеральном розыске, а второй в 2005 году был приговорен к 15 годам колонии.