Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом

Москва, 29 марта. Российская столица заняла третью строчку в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19, включившем 100 городов мира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Топ составил международный аналитический центр StartupBlink, первые две позиции в нем были отданы Сан-Франциско и Нью-Йорку. В десятку лучших вошли Бостон, Торонто, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Сеул, Тайбэй и Сан-Диего.

По словам Собянина, среди главных достижений столицы вакцина «Спутник V», использование искусственного интеллекта для диагностики COVID-19, индекс самоизоляции, сервис по доставке тестов на коронавирус, телемедицинские платформы и системы диагностики.

«Вклад Москвы — это 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить самые трудные дни», — говорится в блоге мэра.

Градоначальник подчеркнул, что эти современные решения не только обеспечили столице хорошую позицию в престижном рейтинге, но и спасли жизни тысяч людей.

Эпидемическая обстановка в Москве улучшается. По данным на 28 марта, за сутки в городе было выявлено 1878 новых случаев коронавируса, всего их насчитывается 1 022 551. Собянин 26 марта объявил о прохождении этапа высокой иммунизации населения и о стабилизации ситуации.

Позитивная динамика прослеживается и в соседнем Подмосковье. Там также регистрируется меньше новых заражений и продолжается вакцинация. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность прохождения прививочной кампании, особенно для пожилых, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».