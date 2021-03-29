Более 99% пассажиров московского транспорта соблюдают масочный режим

Москва, 29 марта. Практически все жители и гости Москвы добросовестно соблюдают масочно-перчаточный режим в общественном транспорте.

С начала введения ограничительных мер по коронавирусу в Москве зафиксирована положительная динамика соблюдения правил эпидемиологической безопасности в транспорте. Такое заявление сделали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

«Если летом в метро маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки – 36%, то уже к середине зимы эта цифра выросла до 99% и 66% соответственно», — цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

На данный момент масочно-перчаточный режим в транспорте соблюдают в общей сложности 76% пассажиров. Основной причиной для оформления штрафа чаще всего становится отсутствие перчаток, заключили в ГКУ «Организатор перевозок».

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. В данный момент в городе работает около 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, также функционируют выездные бригады.

В российской столице и в Подмосковье быстрыми темпами продолжает развиваться прививочная кампания. Так, согласно данным Мособлдумы, в ближайшее время жителей области начнут прививать «ЭпиВакКороной». Альтернативная «Спутнику V» вакцина от COVID-19 появится здесь уже в апреле, пишет «Подмосковье Сегодня».

Президент Владимир Путин заявил, что снятие большинства «коронавирусных» ограничений в стране произойдет не раньше, чем у россиян сформируется популяционный иммунитет. По данным, которые предоставляют главе государства, это может произойти к концу лета, сообщает «Ридус».