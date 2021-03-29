Сурки Арчи, Сара и Нагайна вышли из спячки в Московском зоопарке

Москва, 29 марта. Трое сурков стали первыми обитателями Московского зоопарка, пробудившимися после продолжительного зимнего сна, сообщается в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».

По словам работников зоопарка, самец Арчи и две его подруги Сара и Нагайна в этом году не торопились просыпаться из-за снежной и суровой зимы.

«Обыкновенно пробуждение сурков приходится на первую неделю марта, а если зима выдалась снежной, то зверьки могут проспать и до конца месяца. Арчи традиционно пробудился раньше своих дам», — говорится в публикации.

Самец первым и единственным покинул нору, его сожительницы «продолжают нежиться в теплой соломе», отметили в зоопарке. Они всегда появляются в открытой части вольера на одну-две недели позже Арчи.

Сурков из Московского зоопарка значительно опередили сородичи из Ленинградского. Ижорик и Августина пробудились еще 17 марта. В зоопарке Екатеринбурга уже покинул берлогу гималайский медведь Гай.