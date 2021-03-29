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Происшествия

Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на севере Москвы

Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на севере Москвы

Москва, 29 марта. Смертельное ДТП произошло недалеко от пересечения улиц Часовой и Асеевой. Полиция проводит проверку.

Пешеход получил в аварии с участием грузового автомобиля травмы, несовместимые с жизнью, он погиб до приезда врачей скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия для выяснения причины наезда и всех обстоятельств случившегося. В ходе расследования дела будет принято процессуальное решение.

Легковой автомобиль сбил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора в Новосибирске, сообщал ФАН.

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