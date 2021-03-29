Гидрометцентр рассказал, какая погода ждет москвичей в понедельник

Москва, 29 марта. Жителей Москвы ожидает относительно теплая для этого времени года погода с переменной облачностью и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице России днем воздух прогреется до девяти градусов тепла. Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба. По прогнозу метеорологов, в ночь на вторник в Москве ожидается небольшие похолодания, до минус четырех градусов. В Московской области в понедельник 29 марта местами будет на два градуса теплее, чем в Москве, а ночью может похолодать до минс семи градусов.

Несколько регионов России ожидает теплая погода до конца марта. Температура воздуха в регионах Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России будет превышать норму для этого времени года на несколько градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз на лето в России также стал известен жителям страны. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха летом будет выше нормы до двух градусов. Он также назвал предстоящее лето "оранжевым" и "персиковым". Об этом пишет RT.