Ребенок чуть не утонул в бассейне в московском спорткомплексе

Москва, 29 марта. Следователи проводят проверку после того, как ребенок чуть не утонул в бассейне спорткомплекса на западе Москвы, информирует столичный главк СКР.

Инцидент произошел в спортивном комплексе, расположенном на Можайском шоссе. Ребенок во время посещения бассейна стал захлебываться. Ему на помощь бросились тренеры. В момент инцидента мать несовершеннолетнего была в спортивном учреждении.

Пострадавший был доставлен для обследования в одну из больниц столицы. Следователи проводят необходимые проверки, устанавливают обстоятельства инцидента.

Следователи проводят проверку по факту смерти женщины 1971 года рождения в бассейне фитнес-центра на севере Москвы. Об этом ранее информировал телеканал RT.

Накануне стало известно, что массовое отравление детей хлором произошло в Татарстане. Следователи возбудили уголовное дело.