Двух человек спасли из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

Москва, 28 марта. Крупный пожар ликвидировали в квартире на улице Маршала Чуйкова в Москве. Сотрудники МЧС спасли двух человек. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, устанавливаются площадь возгорания и причины возникновения пожара.

Ранее ФАН сообщал о смертельном пожаре в рыбацкой избушке в Архангельской области. В домике отдыхали шесть человек. Пятеро из них успели спастись и вызвали на место происшествия сотрудников экстренных служб и скорую помощь.