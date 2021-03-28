Синоптик Тишковец предсказал «коралловой» апрель в Москве

Москва, 28 марта. Жителей Москвы ожидает «коралловый» апрель, в течение которого температура будет держаться выше нормы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, на долгосрочной прогностической карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. Таким образом апрель выдастся «коралловым» с температурой, превышающей климатическую норму на 1-2 градуса.

При этом второй весенний месяц по показателю осадков едва ли дотянет до нормы. По прогнозам синоптика, возможен их небольшой дефицит. Таким образом в апреле будет больше солнечных дней, чем ожидалось по климатическим наблюдениям.

Наряду с этим Тишковец напомнил, что для столичного региона нормальная апрельская температура в дневной период составляет около +10,4 градуса. Показатель нормы осадков достигает 44 миллиметра, передает РИА Новости.

Тишковец ранее пообещал жителям центральной части России теплое «персиковое» лето. По его словам, температура воздуха в этот период будет держаться выше нормы на несколько градусов.