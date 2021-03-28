Собянин отчитался об успехах акции «Мы вместе» в Москве за год в условиях пандемии

Москва, 28 марта. Свыше 23 тыс. человек за год присоединились к общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Благотворительная акция, нацеленная на помощь оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии людям, стартовала год назад, напомнил градоначальник. По словам Собянина, волонтеры на сегодняшний день выполнили 48 тыс. заявок.

«Партнерами стали почти 420 предпринимателей и компаний», — добавил мэр Москвы.

Согласно заявлению Собянина, за год к акции в Москве присоединились 23 тыс. человек. Он также напомнил, что сейчас на базе московского штаба движения открылся тематический клуб.

Между тем отмечено, что распространение коронавируса среди пожилого населения столицы ускоряется. Такое мнение недавно высказал мэр города Сергей Собянин.