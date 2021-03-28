В Москве рабочий сорвался со строящегося моста и погиб

Москва, 28 марта. Мужчина упал на землю с высоты во время строительных работ. Рабочий получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла на стройке на улице Валаамская у платформы Лихоборы. В распоряжении ФАН оказалось видео с места инцидента.

Возраст погибшего мужчины установить пока не удалось. На место происшествия выезжала скорая и правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее врачи экстренно госпитализировали 60-летнего рабочего, который пострадал в результате несчастного случая в российской столице. Мужчина упал с 20-метровой высоты на проезжавший трамвай, после чего скатился на рельсы, сообщал ФАН.